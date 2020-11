Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ferdinand Ries: Klavierkonzert As-Dur, op. 151 (Piers Lane, Klavier; The Orchestra Now: Leon Botstein); Joseph Haydn: Streichquartett G-Dur, op. 33, Nr. 5 (Auryn Quartet); Edward Elgar: Variations on an original theme, op. 36 - "Enigma-Variationen" (Royal Philharmonic Orchestra: Charles Mackerras); Claude Debussy: "Children's Corner", L 113 (Stephen Hough, Klavier); Adalbert Gyrowetz: Symphonie Es-Dur, op. 6, Nr. 2 (London Mozart Players: Matthias Bamert)