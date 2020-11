Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Engelbert Humperdinck: Fantasie über Themen aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel" (Salonorchester Cölln); Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett Es-Dur, KV 428 (Engegård Quartet); Samuel Barber: "Adagio for Strings" (New York Philharmonic Orchestra: Leonard Bernstein); Charles Koechlin: "Paysages et marines", op. 63 (Michael Korstick, Klavier); Richard Strauss: "Also sprach Zarathustra", op. 30 (Royal Philharmonic Orchestra: Charles Mackerras)