Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonín Dvořák: Serenade d-Moll, op. 44 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Rafael Kubelik); Amy Beach: Sonate a-Moll, op. 34 (Tasmin Little, Violine; John Lenehan, Klavier); Ignaz Joseph Pleyel: Sinfonia concertante A-Dur, op. 57 (Werner Grobholz, Violine; Werner Genuit, Klavier; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Ludwig van Beethoven: Sextett Es-Dur, op. 71 (Scharoun Ensemble Berlin); Ottorino Respighi: "Gli uccelli" (Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo di Palermo: Marzio Conti)