Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Saverio Mercadante: Flötenkonzert Nr. 2 e-Moll, op. 57 (Irena Grafenauer, Flöte; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Georg Alfred Schumann: Eine Serenade, op. 34 (Münchner Rundfunkorchester: Christoph Gedschold); Ludwig van Beethoven: Sonate d-Moll, op. 31, Nr. 2 - "Der Sturm" (Michael Korstick, Klavier); Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 3 a-Moll, op. 56 - "Schottische" (Irish Chamber Orchestra: Jörg Widmann)