Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Salieri: 26 Variationen über "La follia di Spagna" (Gulbenkian Orchestra Lisbon: Lawrence Foster); Antonín Dvořák: Sonate F-Dur, op. 57 (Ivan Zenaty, Violine; Igor Ardasev, Klavier); Howard Blake: Klarinettenkonzert, op. 329 a (Andrew Marriner, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Anton Reicha: Quintett B-Dur, op. 88, Nr. 5 (Albert-Schweitzer-Quintett); Heitor Villa-Lobos: Gitarrenkonzert (Eduardo Fernández, Gitarre; English Chamber Orchestra: Enrique Garcia Asensio)