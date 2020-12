Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Anton Eberl: Symphonie Es-Dur, op. 33 (Concerto Köln: Werner Ehrhardt); Julius Röntgen: Klaviertrio Nr. 10 A-Dur - "Gaudeamus" (Storioni Trio); Gabriel Dupont: "Les heures dolentes" (Orchestre Philharmonique Royal de Liège: Patrick Davin); Franz Vinzenz Krommer: Konzert Es-Dur, op. 91 (Sabine Meyer, Julian Bliss, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Richard Strauss: "Don Juan", op. 20 (Orchestre Philharmonique de Strasbourg: Marc Albrecht)