Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Federico Moreno Torroba: "Diálogos" (Pepe Romero, Gitarre; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Franz Schubert: Divertissement sur des motifs originaux français, D 823 (Linda Leine, Daria Marshinina, Klavier); Jules Massenet: "Werther", Duett Charlotte - Werther aus dem 1. Akt (Elīna Garanča, Mezzosopran; Jonas Kaufmann, Tenor; Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern: Karel Mark Chichon); Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett C-Dur, KV 465 - "Dissonanzen-Quartett" (Engegård Quartet); Franz Doppler: Konzert d-Moll (Jean-Pierre Rampal, András Adorján, Flöte; Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo: Claudio Scimone)