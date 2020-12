Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Leopold Anton Kozeluch: Sinfonia concertante E-Dur (Siegfried Goethel, Trompete; Walter Meuter, Kontrabass; Akashi Ochi, Mandoline; Werner Genuit, Klavier; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Ludwig van Beethoven: Sonate As-Dur, op. 26 (Stephen Kovacevich, Klavier); Johann Sebastian Bach: Konzert a-Moll, BWV 1044 (Marco Brolli, Flöte; Jorge Jimenez, Voline; Fabio Bonizzoni, Cembalo; La Risonanza); Josquin Desprez: "Missa La sol fa re mi" (The Tallis Scholars: Peter Phillips); Muzio Clementi: Symphonie B-Dur, op. 18, Nr. 1 (London Mozart Players: Matthias Bamert)