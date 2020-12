Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Frédéric Chopin: Sonate g-Moll, op. 65 (Johannes Moser, Violoncello; Ewa Kupiec, Klavier); Johann Sebastian Bach: "In allen meinen Taten", BWV 97 (Katharine Fuge, Sopran; Robin Tyson, Countertenor; Steve Davislim, Tenor; Stephan Loges, Bass; Monteverdi Choir; The English Baroque Soloists: John Eliot Gardiner); Johan Svendsen: "Romeo und Julia", op. 18 (Lettisches Nationales Sinfonieorchester: Terje Mikkelsen); Ernest Chausson: "Poème de l'amour et de la mer", op. 19 (Stella Doufexis, Mezzosopran; NDR Radiophilharmonie: Eiji Oue); Johan Joachim Agrell: Flötenkonzert G-Dur, op. 4, Nr. 3 (Music for Awhile)