Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Alexander Skrjabin: Acht Etüden, op. 42 (Vadym Kholodenko, Klavier); Joseph Haydn: Oboenkonzert C-Dur, Hob. VIIg/C1 (Albrecht Mayer, Oboe; Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern: Karel Mark Chichon); Alexander Glasunow: Streichquintett A-Dur, op. 39 (Christian Poltéra, Violoncello; Gringolts Quartet); Camille Saint-Saëns: Klavierkonzert Nr. 1 D-Dur, op. 17 (Anna Malikova, Klavier; WDR Sinfonieorchester Köln: Thomas Sanderling); Georg Friedrich Händel: Aus "Alcina" (Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito)