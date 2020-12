Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Max Bruch: Symphonie Nr. 1 Es-Dur, op. 28 (Staatskapelle Weimar: Michael Halász); Johann Sebastian Bach: Suite G-Dur, BWV 1007 (Pieter Wispelwey, Violoncello); Edgar Meyer: Violinkonzert (Hilary Hahn, Violine; Saint Paul Chamber Orchestra: Hugh Wolff); Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate B-Dur, KV 570 (Friedrich Gulda, Klavier); Frank Bridge: "Enter spring", H 174 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)