Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ferdinand Ries: Klavierkonzert g-Moll, op. 177 (Piers Lane, Klavier; The Orchestra Now: Leon Botstein); Joseph Haydn: Streichquartett A-Dur, op. 9, Nr. 6 (The Angeles String Quartet); Karl Amadeus Hartmann: Symphonie Nr. 6 (SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg: Ferdinand Leitner); Robert Schumann: Klaviertrio F-Dur, op. 80 (Alexander Melnikov, Hammerklavier; Isabelle Faust, Violine; Jean-Guihen Queyras, Violoncello); Alfredo Casella: Konzert, op. 69 (Alessandro Taverna, Klavier; Orchestra della Toscana: Daniele Rustioni)