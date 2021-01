Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Benjamin Britten: Variationen über ein Thema von Frank Bridge, op. 10 (Northern Sinfonia of England: Richard Hickox); Anton Eberl: Klarinettentrio Es-Dur, op. 36 (Consortium Classicum); Johann Sebastian Bach: "Ein ungefärbt Gemüte", BWV 24 (William Towers, Countertenor; Kobie van Rensburg, Tenor; Peter Harvey, Bass; Monteverdi Choir; The English Baroque Soloists: John Eliot Gardiner); Louis Spohr: Oktett d-Moll, op. 65, Nr. 1 (L'Archibudelli and Smithsonian Chamber Players); Franz Liszt: "Totentanz", S 126 (Nelson Freire, Klavier; Dresdner Philharmonie: Michel Plasson)