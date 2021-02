Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 94 G-Dur - "Mit dem Paukenschlag" (La Petite Bande: Sigiswald Kuijken); Robert Fuchs: Sonate d-Moll, op. 29 (Martin Ostertag, Violoncello; Oliver Triendl, Klavier); Dinu Lipatti: Concertino im klassischen Stil, op. 3 (Luiza Borac, Klavier; Academy of St. Martin in the Fields: Jaime Martin); Luigi Boccherini: Streichquintett C-Dur, op. 30, Nr. 6 - "La musica notturna delle strade di Madrid" (Pulcinella Orchestra: Ophélie Gaillard); Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 1 C-Dur, BWV 1066 (Bach Collegium Japan: Masaaki Suzuki)