Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Giuseppe Verdi: "Les vêpres siciliennes", Le quattro stagioni (London Symphony Orchestra: Antonio de Almeida); Georg Philipp Telemann: Concert françois g-Moll, TWV 53:g1 (L'accademia giocosa); Alessandro Scarlatti: "Dixit Dominus" (Nancy Argenta, Sopran; Ashley Stafford, Alt; Stephen Varcoe, Bass; The English Concert Choir; The English Concert: Trevor Pinnock); Joseph Haydn: Sonate Es-Dur, Hob. XVI/52 (Dejan Lazic, Klavier); Antonij Arenskij: "Ägyptische Nächte", Suite, op. 50 a (The USSR Symphony Orchestra: Jewgenij Swetlanow)