Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: Symphonie Nr. 3 D-Dur, D 200 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Thomas Tallis: "Spem in alium", TCM 299 (Rundfunkchor Berlin: Simon Halsey); Sara Lewina: Klavierkonzert Nr. 2 (Maria Lettberg, Klavier; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Ariane Matiakh); Johannes Brahms: Streichquartett B-Dur, op. 67 (Artemis Quartett); Igor Strawinsky: "Le chant du rossignol" (SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg: Ernest Bour)