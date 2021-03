Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ernest Schelling: "Suite fantastique", op. 7 (Ian Hobson, Klavier; BBC Scottish Symphony Orchestra: Martyn Brabbins); Joseph Haydn: Streichquartett C-Dur, op. 64, Nr. 1 (Leipziger Streichquartett); Claude Debussy: "Prélude à l'après-midi d'un faune", L 86 (hr-Sinfonieorchester: Carl St. Clair); Erik Satie: Trois Sarabandes (Olga Scheps, Klavier); William Walton: "A Wartime Sketchbook", Filmmusik-Suite (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)