Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Sebastian Bach: Violinkonzert E-Dur, BWV 1042 (Hilary Hahn, Violine; Los Angeles Chamber Orchestra: Jeffrey Kahane); Victor Herbert: "Hero and Leander", op. 33 (Pittsburgh Symphony Orchestra: Lorin Maazel); Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert F-Dur, KV 413 (Alfred Brendel, Klavier; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Joseph Haydn: Streichquartett D-Dur, op. 20, Nr. 4 (Pražák Quartett); Milij Balakirew: "Tamar" (Staatliches Akademisches Symphonieorchester der UdSSR: Jewgenij Swetlanow)