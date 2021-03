Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 4 B-Dur, op. 60 (Bayerisches Staatsorchester: Carlos Kleiber); Franz Schubert: Fantasie C-Dur, D 934 (Pieter Wispelwey, Violoncello; Paolo Giacometti, Klavier); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 10 D-Dur (Staatskapelle Berlin: Günther Herbig); Georg Philipp Telemann: Quartett e-Moll, TWV 43:e4 (Florilegium); Jules Massenet: "Thaïs", Ballettsuite (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)