Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ottorino Respighi: "Gli uccelli" (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Georg Friedrich Händel: "Dixit Dominus", HWV 232 (Christina Landshamer, Sopran; Diana Haller, Mezzosopran; Maarten Engeltjes, Countertenor; Maximilian Schmitt, Andrew Lepri Meyer, Tenor; Konstantin Wolff, Bassbariton; Chor des Bayerischen Rundfunks; Concerto Köln: Peter Dijkstra); Robert Schumann: "Fantasiestücke", op. 12 (Sophie Pacini, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B-Dur, KV 270 (Mitglieder des Orpheus Chamber Orchestra); Edward Elgar: "In the South", Konzertouvertüre, op. 50 (Royal Philharmonic Orchestra: Andrew Litton)