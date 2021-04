Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: Symphonie Nr. 1 D-Dur, D 82 (Anima Eterna Symphony Orchestra: Jos van Immerseel); Manuel María Ponce: Sonate (Lionel Cottet, Violoncello; Jorge Viladoms, Klavier); Robert Schumann: Symphonie g-Moll, WoO 29 - "Zwickauer" (Orchestre Révolutionnaire et Romantique: John Eliot Gardiner); Johann Sobeck: Quintett g-Moll, op. 14 (Albert Schweitzer Quintett); Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert d-Moll, MWV O 3 (Alina Ibragimova, Violine; Orchestra of the Age of Enlightenment: Vladimir Jurowski)