Franz Berwald: Symphonie Nr. 3 C-Dur (Göteborger Sinfoniker: Neeme Järvi); Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviertrio Es-Dur, KV 498 - "Kegelstatt-Trio" (Valery Afanassiev, Klavier; Gidon Kremer, Violine, Kim Kashkashian, Viola); Percy Grainger: "In a Nutshell", Suite (City of Birmingham Symphony Orchestra: Simon Rattle); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 69 C-Dur (Academy of Ancient Music: Christopher Hogwood); Arthur Sullivan: Aus "Victoria and Merrie England" (RTE Sinfonietta: Andrew Perry)