Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Violoncellokonzert D-Dur, Hob. VIIb/2 (Nicolas Altstaedt, Violoncello; Kammerakademie Potsdam: Michael Sanderling); Johann Nepomuk Hummel: Septett C-Dur, op. 114 (Capricorn); Alfredo Casella: "Italia", op. 11 (WDR Sinfonieorchester Köln: Alun Francis); Sergej Rachmaninow: Variationen über ein Thema von Corelli, op. 42 (Alexander Melnikov, Klavier); Saverio Mercadante: Flötenkonzert Nr. 2 e-Moll, op. 57 (Irena Grafenauer, Flöte; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)