Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Maurice Ravel: "Ma mère l'oye" (SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart: Stéphane Denève); Ludwig van Beethoven: Sonate c-Moll, op. 13 - "Pathétique" (Stephen Kovacevich, Klavier); Bohuslav Martinů: Symphonie Nr. 1 (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin: Cornelius Meister); Heinrich Wilhelm Ernst: "Der Erlkönig", op. 26 (Hilary Hahn, Violine); Franz Anton Hoffmeister: Sinfonia concertante E-Dur (Dieter Klöcker, Waldemar Wandel, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown)