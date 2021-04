Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 92 G-Dur - "Oxford Sinfonie" (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Roger Norrington); Max Bruch: Streichquartett c-Moll, op. posth. (Diogenes Quartett); Camille Saint-Saëns: Suite D-Dur, op. 49 (Ensemble Orchestral de Paris: Jean-Jacques Kantorow); Egon Wellesz: Klavierkonzert, op. 49 (Margarete Babinsky, Klavier; Rundfunk Sinfonie-Orchester Berlin: Roger Epple); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur, KV 297 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)