Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Peter Tschaikowsky: "Souvenir de Florence", op. 70 (Netherlands Chamber Orchestra: David Zinman); Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett g-Moll, KV 478 (Alfred Brendel, Klavier; Thomas Zehetmair, Violine; Tabea Zimmermann, Viola; Richard Duven, Violoncello); Johann Sebastian Bach: "Erhöhtes Fleisch und Blut", BWV 173 (Lisa Larsson, Sopran; Nathalie Stutzmann, Alt; Christoph Genz, Tenor; Panajotis Iconomou, Bass; Monteverdi Choir; The English Baroque Soloists: John Eliot Gardiner); Ferdinand Ries: Oktett As-Dur, op. 128 (Linos-Ensemble); Carl Stamitz: Konzert B-Dur (Sabine Meyer, Bassetthorn; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown)