Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 98 B-Dur (London Symphony Orchestra: Colin Davis); Carlo Graziani: Sonate G-Dur, op. 3, Nr. 1 (Stefano Cerrato, Violoncello; Armoniosa); Jean Sibelius: "Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang", op. 55 (Royal Stockholm Philharmonic Orchestra: Paavo Järvi); Franz Xaver Mozart: Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur, op. 14 (Henri Sigfridsson, Klavier; International New Symphony Orchestra Lemberg: Gunhard Mattes); Igor Strawinsky: Sinfonie in C (SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg: Michael Gielen)