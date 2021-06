Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Carl Zeller: "Der Vogelhändler", Ouvertüre (Münchner Rundfunkorchester: Werner Schmidt-Boelcke); Sergej Rachmaninow: Variationen über ein Thema von Chopin, op. 22 (Daniil Trifonov, Klavier); Niccolò Paganini: Violinkonzert Nr. 1 D-Dur (Viktoria Mullova, Violine; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Mélanie Bonis: Klavierquartett B-Dur, op. 69 (Mozart Piano Quartet); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie B-Dur, KV 319 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)