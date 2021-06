Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Eugène Ysaye: "Chant d'hiver" (Jerrold Rubenstein, Violine; Orchestre National de Belgique: Mendi Rodan); Joseph Haydn: Divertimento F-Dur, Hob. II/F7 (Consortium Classicum); Paul Hindemith: Sinfonische Metamorphosen nach Themen von Carl Maria von Weber (São Paulo Symphony Orchestra: John Neschling); Claudio Monteverdi: Missa "In illo tempore" (Federico Bagnasco, Violone; Massimo Sartori, Viola da gambe; Michele Pasotti, Theorbe; Marta Graziolino, Harfe; Liuwe Tamminga, Orgelpositiv; Odhecaton: Paolo Da Col); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie g-Moll, KV 183 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)