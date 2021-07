Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Luigi Boccherini: Symphonie d-Moll, op. 12, Nr. 4 (Münchener Kammerorchester: Daniel Giglberger); Ludwig van Beethoven: Sonate d-Moll, op. 31, Nr. 2 - "Sturm-Sonate" (Jean-Efflam Bavouzet, Klavier); Carl Maria von Weber: Concertino e-Moll, op. 45 (Barry Tuckwell, Horn; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Felix Mendelssohn Bartholdy: Streichquintett B-Dur, op. 87 (Barbara Buntrock, Viola; Leipziger Streichquartett); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur, KV 204 (The Academy of Ancient Music: Christopher Hogwood)