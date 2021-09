Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ignacy Jan Paderewski: "Tatra-Album", op. 12 (Maria Szymanowska Piano Duo); Louis Spohr: Concertante h-Moll, op. 88 (Ulf und Gunhild Hoelscher, Violine; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Christian Fröhlich); Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F-Dur nach Arien aus "Don Giovanni" (The Clarinotts); Dmitrij Schostakowitsch: Streichquartett Des-Dur, op. 133 (Rasumowsky Quartett); Leopold Anton Kozeluch: Sinfonia concertante E-Dur (Siegfried Goethel, Trompete; Walter Meuter, Kontrabass; Werner Genuit, Klavier; Akashi Ochi, Mandoline; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown)