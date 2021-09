Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzert d-Moll, Allegro, MWV O 4 (Shlomo Mintz, Violine; Roberto Prosseda, Klavier; Flanders Symphony Orchestra: Jan Latham-Koenig), Georg Friedrich Händel: "The Lord is my light", HWV 255 (Lynne Dawson, Sopran; Ian Partridge, Tenor; The Sixteen Choir and Orchestra: Harry Christophers); Pietro Locatelli: Concerto grosso Es-Dur, op. 4, Nr. 10 (Werner Ehrhardt, Andrea Keller, Violine; Antje Sabinski, Viola; Nina Diehl, Violoncello; Gerald Hambitzer, Cembalo; Concerto Köln); Ludwig van Beethoven: Sonate f-Moll, op. 57 - "Appassionata" (Stephen Kovacevich, Klavier); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 78 c-Moll (Accademia Bizantina: Ottavio Dantone)