Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 94 G-Dur - "Mit dem Paukenschlag" (Orchestra of the 18th Century: Frans Brüggen); Antonij Arenskij: Quartett a-Moll, op. 35 (The Raphael Ensemble); Edward Elgar: Violoncellokonzert e-Moll, op. 85 (Jing Zhao, Violoncello; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Yakov Kreizberg); Franz Liszt: "Venezia e Napoli", S 162 (Dejan Lazic, Klavier); Richard Strauss: "Don Juan", op. 20 (SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart: Neville Marriner)