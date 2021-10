Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 82 C-Dur - "Der Bär" (Zürcher Kammerorchester: Roger Norrington); Isaac Albéniz: Sechs kleine Walzer, op. 25 (Guillermo González, Klavier); William Perry: "Six title themes in search of a movie" (Helen Kearns, Gesang; RTÉ National Symphony Orchestra: Paul Phillips); Franz Liszt: Scherzo und Marsch, S 177 (Nikolaj Demidenko, Klavier); Ferruccio Busoni: "Die Brautwahl", Suite, op. 45 (BBC Philharmonic Manchester: Neeme Järvi)