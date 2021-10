Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Igor Strawinsky: "Apollon musagète" (Tapiola Sinfonietta: Masaaki Suzuki); Frank Bridge: Three Idylls (The Nash Ensemble London); Johann Sebastian Bach: "Nur jedem das Seine", BWV 163 (Aki Yanagisawa, Sopran; Akira Tachikawa, Countertenor; Makoto Sakurada, Tenor; Stephan Schreckenberger, Bass; Bach Collegium Japan: Masaaki Suzuki); Anton Arenskij: Suite C-Dur, op. 33 (The USSR Symphony Orchestra: Jewgenij Swetlanow); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie A-Dur, KV 201 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)