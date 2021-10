Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

George Gershwin: "An American in Paris" (New York Philharmonic Orchestra: Leonard Bernstein); Léon de Saint-Lubin: Grand Duo concertant A-Dur, op. 49 (Anastasia Khitruk, Violine; Elizaveta Kopelman, Klavier); Georg Friedrich Händel: "Feuerwerksmusik", HWV 351 (La Stravaganza Köln: Andrew Manze); Ludwig van Beethoven: Serenade D-Dur, op. 25 (Daniela Koch, Flöte; Hyeyoon Park, Violine; Teng Li, Viola); Bohuslav Martinu: Konzert D-Dur, H 329 (Deborah Nemtanu, Sarah Nemtanu, Violine; Orchestre Philharmonique de Marseille: Lawrence Foster)