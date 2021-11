Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: "Alcina", Suite (Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Wolfgang Amadeus Mozart: Quintett D-Dur, KV 593 (Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks); Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur, S 125 (Josef Bulva, Klavier; RTL Symphonieorchester Luxemburg: Daniel Nazereth);Georg Philipp Telemann: Quartett G-Dur, TWV 43:G4 (Florilegium); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 44 e-Moll (Academy of Ancient Music: Christopher Hogwood)