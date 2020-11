Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Edvard Grieg: "Sigurd Jorsalfar", op. 56 (WDR Sinfonieorchester Köln: Eivind Aadland); Josef Triebensee: Partita Es-Dur (Amphion Bläseroktett); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur, KV 202 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)