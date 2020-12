Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: "The Lord is my light", HWV 255 (Lynne Dawson, Sopran; Ian Partridge, Tenor; The Sixteen Choir and Orchestra: Harry Christophers); Johannes Brahms: Sonate A-Dur, op. 100 - "Thuner Sonate" (Christian Tetzlaff, Violine; Lars Vogt, Klavier); Camille Saint-Saëns: "Danse macabre", op. 40 (Renaud Capuçon, Violine; Deutsche Kammerphilharmonie Bremen: Daniel Harding)