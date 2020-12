Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Edward Elgar: "The wand of youth", Suite Nr. 1 (Orchestra of the Welsh National Opera: Charles Mackerras); Samuel Barber: "Summer music", op. 31 (qWIENtett); Muzio Clementi: Symphonie Nr. 2 D-Dur, wo 33 (The Philharmonia: Francesco d'Avalos)