Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Max Bruch: Konzert B-Dur (Simone Zgraggen, Katharina Schmitz, Violine; Lars Anders Tomter, Viola; Xenia Jankovic, Violoncello; Mandelring Quartett); Wolfgang Amadeus Mozart: Musik zu einer Pantomime, KV 446(Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)