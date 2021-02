Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ferdinando Carulli: Gitarrenkonzert e-Moll, op. 140 (Pepe Romero, Gitarre; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Franz Schubert: Fantasie C-Dur, D 760 - "Wandererfantasie" (Maurizio Pollini, Klavier); Robert Volkmann: Violoncellokonzert a-Moll, op. 33 (Alban Gerhardt, Violoncello; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Hannu Lintu)