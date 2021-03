Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Mary Harvey/John Blow: "Lady Dering and friends" (Barbara Tisler, Sopran; Spirit of Musicke); Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate Es-Dur, KV 282 (Fazil Say, Klavier); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 51 B-Dur (Heidelberger Sinfoniker: Benjamin Spillner)