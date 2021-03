Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Xaver Scharwenka: Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll, op. 32 (Marc-André Hamelin, Klavier; BBC Scottish Symphony Orchestra: Michael Stern); Lorenzo Gaetano Zavateri: Konzert F-Dur, op. 1, Nr. 9 - "Teatrale" (Freiburger Barockorchester, Violine und Leitung: Gottfried von der Goltz); Ottorino Respighi: "La boutique fantasque" (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)