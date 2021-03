Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Konzert g-Moll, RV 153 (Concerto Italiano: Rinaldo Alessandrini); Joachim Raff: Sonate e-Moll, op. 73 b (Hansjakob Staemmler, Friedrich Thomas, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur, KV 202 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)