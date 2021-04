Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart: Notturno D-Dur, KV 286 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Frédéric Chopin: Zwei Polonaisen, op. 40 (Cyprien Katsaris, Klavier); Camille Saint-Saëns: Symphonie Nr. 2 a-Moll, op. 55 (Orchestre de la Suisse Romande: Marek Janowski)