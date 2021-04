Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Alice Mary Smith: Symphonie a-Moll (London Mozart Players: Howard Shelley); Georg Friedrich Händel: "My heart is inditing", HWV 261 (The Sixteen: Harry Christophers); Victor Herbert: "Irish Rhapsody" (Ulster Orchestra: JoAnn Falletta)