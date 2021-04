Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Gustav Holst: "The morning of the year", op. 45, Nr. 2 (Joyful Company of Singers; BBC National Orchestra of Wales: Richard Hickox); Joseph Haydn: Scherzando F-Dur, Hob. II/33 (Haydn-Ensemble Berlin); Alfredo Casella: Konzert, op. 56 (Frank Immo Zichner, Klavier; Matthias Wollong, Violine; Danjuio Ishizaka, Violoncello; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Michael Sanderling)