Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Darius Milhaud: Suite française, op. 248 b (Orchestra of the Scottish Opera: Graham Taylor); George Enescu: "Impressions d'enfance", op. 28 (Caroline Goulding, Violine; Danae Dörken, Klavier); Benjamin Britten: "The young person's guide to the orchestra", op. 34 (Cincinnati Symphony Orchestra: Paavo Järvi)