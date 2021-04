Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Jean Sibelius: "Karelia-Suite", op. 11 (Helsinki Philharmonic Orchestra: Leif Segerstam); Johannes Brahms: Zwei Motetten, op. 74 (The Schütz Choir of London: Roger Norrington); Georg Friedrich Händel: "Feuerwerksmusik", HWV 351 (Academy of Ancient Music: Christopher Hogwood)